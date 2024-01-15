بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وفريق غواصين الخير المتطوعين، صباح اليوم الاثنين، جثمان الشاب يوسف علي، غريق منطقة لوران، وذلك بعد 6 أيام من البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ.

ظهور الجثمان بشاطئ محمد نجيب



وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين لـ"الدستور" أن الجثمان ظهر فوق سطح المياه بشاطئ محمد نجيب وليس في مكان الغرق بمنطقة لوران، داعيًا له بالرحمة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

ووجه "المالحي" الشكر إلى قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين، اللذين تمسكوا بالبحث عن الجثمان لمدة 6 أيام رغم الطقس السيئ وتداعيات النوة وارتفاع أمواج البحر التي صعبت البحث عن جثمان الغريق، ولكن ظل الجميع يقدم ما لديه حتى ظهور الجثمان.

وأشار قائد غواصين الخير، إلى أن اليوم كان يتواجد فريق كبير من الغواصين للبحث عن الجثمان، وكان هناك عدة سيناريوهات لتأخر ظهور جثمان يوسف، كان منها أن يكون التيار سحب الجثمان لداخل البحر ومع هدوء الأمواج سيظهر، وهو بالفعل ما تم اليوم وتم انتشال الجثمان.



وكان قد لقى شاب يدعى يوسف علي، 18 سنة، يقطن بمنطقة فكتوريا، مصرعه غرقًا، في مياه بحر منطقة لوران في الإسكندرية، منذ مساء الثلاثاء الماضي، حيث خطفته الأمواج وغرق في الحال، وتم على الفور البحث عن جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين.



وأوضح أصدقاء الشاب، أنه نزل للسباحة في البحر كتحدي بينه وبين اصدقائه، ولكن خطفته الأمواج نتيجة لارتفاع البحر، حيث نجا اصدقائه من الغرق، واختفى عن أنظارهم في الحال.