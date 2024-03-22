هجوم قاعة حفلات روسيا.. 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب (فيديو)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

تحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية الجمعة.

[GRAPHIC]



The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV — What the media hides. (@narrative_hole) March 22، 2024

وقال رئيس البلدية "حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا"، فيما صرح فلاديمير ليغويدا المتحدث باسم البطريرك كيريل بأن الأخير "يصلي ليرقد الضحايا بسلام".

BREAKING



Tеrrоrist attack underway in Moscow pic.twitter.com/GKnIr93dxU — What the media hides. (@narrative_hole) March 22، 2024

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك مؤشرات لضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

نددت الخارجية الروسية الجمعة ب"اعتداء إرهابي دام" بعد حصول إطلاق نار وحريق تسبب بهما مسلحون مجهولون في صالة للحفلات في ضاحية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليجرام "على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة".