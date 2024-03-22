الجمعة 22 مارس 2024
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عالم

هجوم قاعة حفلات روسيا.. 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب (فيديو)

جريدة الدستور

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

تحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية الجمعة.

 

وقال رئيس البلدية "حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا"، فيما صرح فلاديمير ليغويدا المتحدث باسم البطريرك كيريل بأن الأخير "يصلي ليرقد الضحايا بسلام".

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك مؤشرات لضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

نددت الخارجية الروسية الجمعة ب"اعتداء إرهابي دام" بعد حصول إطلاق نار وحريق تسبب بهما مسلحون مجهولون في صالة للحفلات في ضاحية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليجرام "على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة".

 

هجوم قاعة حفلات روسيا روسيا هجوم روسيا

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هجوم قاعة حفلات روسيا.. 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب (فيديو)

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