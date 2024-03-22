مصرع أسرة بالمنوفية اختناقا بالغاز في نهار رمضان

لقي ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب طفل آخر بالاختناق من الغاز في مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

ترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الباجور بمصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة طفل بالاختناق، وذلك بسب تسريب غاز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه أحمد أبو العلا، لموقع الحادث، وتبين له مصرع رب أسرة يدعى "أحمد الديب" يعمل حلاقا بالمدينة، أيضا زوجته ونجله، كما أصيب نجله الأصغر بالاختناق وتم وضعه تحت الملاحظة.

وأمرت النيابة العامة بوضع جثامين المتوفين الثلاثة تحت تصرفها لمعاينة الطب الشرعي، وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث أم قضاء وقدر، وجرى تحرير محضر بالواقع وتستمر التحريات لانتهاء من القضية.