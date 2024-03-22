الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل

الاحتلال
الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة السهل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة بمسافر يطا، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.

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