الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لويس إنريكي يتحدث عن انتقال مبابي لريال مدريد وعودته لتدريب برشلونة

إنريكي ومبابي
إنريكي ومبابي

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حقيقة معرفته بانتقال كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي لصفوف ريال مدريد.

ويتولى إنريكي تدريب فريق باريس سان جيرمان منذ صيف 2023 ومن المقرر أن يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الباريسي حتى 30 يونيو 2025.

وقال إنريكي في تصريحات عبر قناته على منصة Twitch، عن انتقال مبابي لريال مدريد: "لا أعرف، لا أحد يعرف إلى أين سيذهب مبابي، هو وحده من يعرف".

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، للانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضاف: "عندما تقرر كافة الأطراف المشتركة في المحادثات مشاركة الحقيقة وإبلاغ الجميع بقرارهم حينها سنستمع جميعًا".

وعن عودته لتدريب برشلونة، علق: "أود أن أعود لبرشلونة يومًا ما، برشلونة يعني لي الكثير ولكن يبدو أن ذلك أمر بعيد المنال".

واستطرد: "أريد احترام عقدي مع باريس سان جيرمان، ولدينا مشروع مهم لنطوره ولن أكسر العقد مهما حدث".

وقاد لويس إنريكي فريق برشلونة في الفترة بين يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2017 وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي والأوروبي بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية.

لويس انريكي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة

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