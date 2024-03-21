الخميس 21 مارس 2024
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اقتصاد

عاجل|بعد عطل مفاجئ.. موعد عودة تطبيق إنستا باى للعمل بشكل طبيعى

إنستا باي
إنستا باي

شكا عدد كبير من مستخدمي تطبيق المعاملات اللحظية (إنستا باي) بعد عطل فني مفاجئ ضرب الخدمة التي يقدمها التطبيق للعملاء.

وكشفت مصادر مطلعة بالقطاع عن وجود عطل مفاجئ بتطبيق إنستا باي وجار العمل علي إصلاحه خلال الساعات المقبلة من قبل فريق متخصص.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن فريقا متخصصا يعمل على حل مشكلة التطبيق في أقرب وقت، فيما يستقبل التطبيق آلاف المعاملات اليومية لتحويل الأموال وسداد الفواتير.

وتابعت المصادر أن عدد مستخدمي إنستا باي في مصر 6.5 مليون عميل وبلغت عدد المعاملات المنفذة على التطبيق نحو 400 مليون معاملة بإجمالي 700 مليار جنيه خلال سنويًا.

كان البنك المركزي قد قرر في ديسمبر الماضي تأجيل فرض رسوم على تطبيق إنستاباي إلى أجل غير مسمى وأصدر توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات إلى أجل غير مسمى.

ورفع قرار البنك المركزي قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي ليصبح 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 الف جنيه.

ويبلغ عدد البنوك المنضمة لـ تطبيق إنستاباي للمدفوعات اللحظية نحو 27 بنكًا حتى الآن، منها البنوك العشرة الأولى التي انضمت للشبكة وتشمل الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، العربي، البنك العربي الإفريقي، القاهرة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية.

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