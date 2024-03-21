مع ميزة السعر.. مخطط صينى للحفاظ على الرقائق الإلكترونية القديمة

تنمو حصة الصين في سوق الرقائق الناضجة إلى 39% من 31% بحلول عام 2027، مما سيضغط على حصة تايوان، حيث تعمل الصين على توسيع قدرتها على إنتاج الرقائق القديمة بشكل كبير.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز الصينية، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من تحقيق أهدافهما المتمثلة في تقليل اعتماد شركاتهما على الرقائق الصينية القديمة (28 نانومتر أو أكثر) لأن المنتجات تتمتع بميزة سعرية.

اجتماع في بليجكا في ابريل لمناقشة فرط الاعتماد على أشباه الموصلات

جاءت هذه التعليقات بعد أن ذكرت بلومبرج الاثنين أن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي أنشئ في عام 2021، سيعقد اجتماعًا في بلجيكا في أبريل لمناقشة ما إذا كانت الشركات الغربية تفرط في الاعتماد على أشباه الموصلات الناضجة أو المنخفضة الجودة في الصين.

ذكر التقرير نقلا عن مسودة بيان عمل أن الاتحاد الأوروبي يدرس الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإبلاغ عن خطر محتمل على الأمن القومي وسلاسل التوريد العالمية، وربما تحقق في مدى عمق دمج الرقائق الصينية القديمة عبر شبكات الصناعة.

وجاء في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيواصلان جمع وتبادل المعلومات غير السرية ومعلومات السوق حول السياسات والممارسات غير السوقية، وسيلتزمان بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن الإجراءات المخطط لها".

وتطلق المفوضية الأوروبية دراسة استقصائية لمحاولة فهم الوضع في الصناعة قبل إطلاق أي إجراءات مشتركة مع الولايات المتحدة، مثل القيود والقيود الأخرى.

في بداية هذا العام، أجرى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية بالفعل دراسة استقصائية جديدة لتحديد كيفية حصول الشركات الأمريكية على الجيل الحالي والرقائق القديمة.

وانتقد المعلقون الصينيون في مقالات نشرت يومي الثلاثاء والأربعاء الولايات المتحدة لمحاولتها قمع نمو قطاع الرقائق القديم الصيني.

يقول هو ويجيا، الكاتب الصيني، في مقال نشرته صحيفة جلوبال تايمز: يبدو أن الولايات المتحدة بدأت في تعديل استراتيجيتها، والتشاور مع حلفائها لمكافحة صادرات الرقائق الصينية، ولكن لن يكون من السهل على الفريق الأمريكي أن يسجل النقاط."

ويقول: "بعد أن فشلت الولايات المتحدة في تقييد قدرة إنتاج أشباه الموصلات في الصين، فإنها قد تركز بشكل أكبر على تقييد مبيعات أشباه الموصلات".

"ومع ذلك، ستجد واشنطن صعوبة أكبر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مبيعات أشباه الموصلات، حتى لو ضغطت على حلفائها لوصف تلك الرقائق بأنها تهديد للأمن القومي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المزايا السعرية التي تتمتع بها الرقائق الصينية مقارنة بنظيراتها الغربية".