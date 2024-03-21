الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

قبرص تخطط لتنفيذ أكبر ممر بحرى للمساعدات إلى غزة

قبرص
قبرص

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، إن قبرص تخطط لإرسال "أكبر عدد ممكن من القوارب" إلى غزة عبر ممر بحري.

واستضافت قبرص ممثلين عن 36 دولة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية في ميناء لارنكا، حيث أبحرت أول سفينة مساعدات إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال "كومبوس" إن الاجتماع "يدور حول دمج جميع الدول والكيانات المشاركة من أجل الحصول على وتيرة متزامنة لأعمالنا"، مضيفًا أن الهدف كان الحصول على “أكبر عدد ممكن من القوارب للمغادرة إلى غزة والاستفادة منها"، والاستفادة  من موقعنا الجغرافي في المنطقة.

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وفي غصون ذلك، قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، بتوزيع طرود غذائية على الأسر النازحة في خان يونس بغزة يوم الخميس: في أعقاب تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين ادعى فيها المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في وقت سابق من هذا الشهر أنه "لا توجد حدود" على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى ادعاءات ليفي بأن الأمم المتحدة تغلق معبر كرم أبو سالم في أيام السبت، وزارة الخارجية البريطانية تناول الوزير ديفيد كاميرون هذه المزاعم في رد على النائب أليسيا كيرنز، الذي أثار له مخاوف بشأن دخول المساعدات

وكتب كاميرون في رسالته: "رداً على ادعاءات المتحدث الإسرائيلي التي ذكرتها في رسالتك، أستطيع أن أؤكد أن الأمم المتحدة لم تطلب إغلاق معبر كرم أبو سالم في أيام السبت، ونحن نفهم أن إسرائيل تغلقه بسبب يوم السبت".

وتابع "من دواعي الإحباط الشديد أن المساعدات البريطانية لغزة يتم تعليقها بشكل روتيني في انتظار الحصول على إذن إسرائيلي. على سبيل المثال، أنا على علم بوجود بعض المساعدات الممولة من المملكة المتحدة عالقة على الحدود لمدة تقل قليلاً عن ثلاثة أسابيع في انتظار الموافقة.

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