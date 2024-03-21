الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد فهمى لـ"حبر سرى": رفضى التحاق زوجتى بعالم الطرب كان "قفلة دماغ"

أحمد فهمى
أحمد فهمى

قال الفنان أحمد فهمي، عدم وقوفه أمام فكرة غناء زوجته أميرة، معبرًا: "فكرة رفض غناء مراتي كل واحد مع مرور الوقت أفكاره وطموحاته تختلف وفي وقت من الأوقات كنت مثلا مش عايزها تغني ودلوقتي ادعمها أنها تغني وبساعدها في موضوع الغناء".

مساعدة زوجته 

وأكد الفنان أحمد فهمي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن صوت زوجته أميرة رائع في الغناء، ورفضه لغنائها قبل ذلك كان "قفلة دماغ"، متابعًا: "كان قفلة دماغ مني واعترف بغلطي ومراتي أميرة عرفاني وأنا لسه عازف وحضرت معايا كل مراحل شغلي".

السند 

واستكمل: "أبويا لما توفى كنت أنا أبو أخواتي البنات والتدخل في حياتهم كان لازم أكون موجود وضهر لهم وأنا عندي 5 أخوات بنات والوقوف بجانبهم مش غلط ده العكس، وعمري ما كنت أناني ولا مدلع وأبويا فرض عليا طريقة في التعامل عشان أطلع راجل لأني كنت متربي وسط بنات".

 

أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي حبر سري القاهرة والناس

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