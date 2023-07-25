أحمد فهمى يتألق بأغنية عارفة لعلى الحجار من مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

تألق المطرب أحمد فهمي، في غناء أغنية عارفة، للمطرب الكبير علي الحجار، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" من مدينة العلمين الجديدة.

وقال أحمد فهمي، إنه سافر العديد من الأماكن حول العالم ولم ير مثل جمال البحر الموجود في العلمين الجديدة، ومن ثم فكرة أن يكون هناك مدينة تعمل طوال العام وبها خدمات وجامعة ومدارس، وهذا شيء يبعث بالسعادة بأن مثل هذه المدينة في مصر.

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مهرجان العلمين تسليط ضوء للعالم بما يحدث في مصر من حفلات ومباريات كرة القدم الشاطئية، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين ناجح «بنقول للعالم على التطور اللي بيحصل في مصر، ونهضة قوية جدًا».