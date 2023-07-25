الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهمى يتألق بأغنية عارفة لعلى الحجار من مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

أحمد فهمي
أحمد فهمي

تألق المطرب أحمد فهمي، في غناء أغنية عارفة، للمطرب الكبير علي الحجار، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" من مدينة العلمين الجديدة.

وقال أحمد فهمي، إنه سافر العديد من الأماكن حول العالم ولم ير مثل جمال البحر الموجود في العلمين الجديدة، ومن ثم فكرة أن يكون هناك مدينة تعمل طوال العام وبها خدمات وجامعة ومدارس، وهذا شيء يبعث بالسعادة بأن مثل هذه المدينة في مصر.  

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مهرجان العلمين تسليط ضوء للعالم بما يحدث في مصر من حفلات ومباريات كرة القدم الشاطئية، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين ناجح «بنقول للعالم على التطور اللي بيحصل في مصر، ونهضة قوية جدًا».

أحمد فهمي العلمين

الأكثر قراءة

حازم إمام: أجواء العلمين رائعة وستكون مزارًا سياحيًا طوال السنة

محمود الليثى يكشف كواليس أغنية "سطلانة" فى صاحبة السعادة

باتيلى وصالح يتفقان على ضرورة معالجة القضايا العالقة لإجراء الانتخابات الليبية

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من مالى لتسهيلهم عمل فاجنر

أسبابها وتأثيرها.. عام آخر من الجفاف وحرائق الغابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب