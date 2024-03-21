جوزيب بوريل: الحرب في غزة تظهر "فشل في الإنسانية"

قبيل اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن الوضع في غزة "ليس مجرد أزمة إنسانية"، بل "فشل للإنسانية".

وأضاف أنه يأمل أن يبعث المجلس "برسالة قوية إلى إسرائيل: توقفوا عن المنع، توقفوا عن منع دخول الغذاء إلى غزة واهتموا بالمدنيين".

وقال بوريل إن المجلس سيوافق اليوم على استنتاجات من شأنها أن تذهب "أبعد بكثير" من تلك التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر، عندما دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية في غزة.

الحفاظ على مباديء القانون الانساني في غزة

وقبيل الاجتماع أيضًا، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه من الضروري الحفاظ على مبادئ القانون الإنساني في غزة.

وقال: "علينا أن نتمسك بالمبادئ في أوكرانيا كما في غزة دون ازدواجية المعايير".

وقال جوتيريش: "نحن نعيش في عالم فوضوي"، مضيفا: "لدينا حالة من الإفلات من العقاب حيث تعتقد أي دولة أو أي جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد لأنه لا توجد مساءلة".

وجدد غوتيريس دعوته لوقف إطلاق النار في غزة. "بينما ندين الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر، وكما ندين الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي من جانب حماس، فإننا ندين أيضا حقيقة أننا نشهد عددا من الضحايا المدنيين في غزة وهو أمر غير مسبوق في فترة عملي كأمين عام.

وفي سياق متصل، نشرت امرأة تعيش بالقرب من مستشفى الشفاء في شمال غزة سلسلة من مقاطع الفيديو تصف الوضع الحالي بأنه خطير حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في المجمع الطبي.

وقالت إيمي شاهين، وهي واقفة داخل منزل عائلتها، في منشور على موقع إنستجرام، تم تحميله يوم الخميس، إن "الوضع هنا كارثي. هل تسمعون؟ أين يمكننا أن نذهب؟ قصف، قصف، إطلاق نار".

وأضاف شاهين: "إنهم يطلقون النار على مبنى مقابل لنا مباشرة، أستطيع أن أرى الرصاص يخترق المبنى السكني".

وقامت شبكة سي ان ان الامريكية، بتحديد الموقع الجغرافي لمنزل شاهين من مقاطع الفيديو السابقة لها على إنستغرام، إلى الشمال الغربي من مستشفى الشفاء، حيث تتواجد القوات الإسرائيلية في اليوم الرابع من العملية ضد مقاتلي حماس الذين يقال إنهم يتواجدون في المنطقة.