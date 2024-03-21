القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على غزة

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى "20-21" من شهر مارس الجارى.

واستمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز "C-130" القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، بالتزامن مع فتح معبر رفح البرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يأتى ذلك امتدادًا للجهود والمساعى المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الراهنة.