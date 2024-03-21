الخميس 21 مارس 2024
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سياسي

نائب بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الأم تهدف لدعم المرأة

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الأم تأكيد على دعمه للمرأة المصرية ودورها في تربية أجيال المستقبل.

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العصر الذهبي للمرأة المصرية 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي يوجه دائما بإقرار التشريعات التي تهدف لحماية المرأة، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الرئيس السيسى جعل للمرأة المصرية دورها المهم والايجابي فى تحقيق مساهمة أكبر لها في سوق العمل المختلفة، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة.

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٢٠ مادة في الدستور تضمن حق المرأة 

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دستور 2014 اشتمل على أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحتوى على 34 مؤشرًا، وأربعة أعمدة هي «التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية والتشريعات والثقافة» كركائز.

دعم وتمكين المرأة 

وتابع علي مهران أن القيادة السياسية عززت من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكا وإيمانا بجدارتها وقدرتها على خوض معارك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى فضلًا عن كونها لاعبًا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة

النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم المرأة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأم

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