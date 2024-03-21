الليلة.. فرقة نظرة تحيي حفل "ليالي المقامات الروحية" في بيت السناري

ينير بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الليلة بالحفل الرابع من ليالي المقامات الروحية، فمن المقرر أن تحيى فرقة بنات الحور، الليلة الخميس، بحفل "ليالي المقامات الروحية" في شهر رمضان، في 9:30 مساءً.

يشار إلى أن بيت السناري، حارة مونج، بجوار المدرسة السنية، ميدان السيدة زينب، القاهرة، علمًا بان حضور حفلات "ليالي المقامات الروحية" مجانًا للجمهور.

الليلة الرابعة من حفلات المقامات الروحية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة، التي تقدم باقة من أجمل الأناشيد والأغاني، حتى 25 مارس 2024، في التاسعة والنصف مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بالقاهرة.

ويشمل برنامج حفلات "ليالي المقامات الروحية"، مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية.

ويشارك بحفلات المقامات الروحية، مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية، ويهدف البرنامج إلى التلاقي بين الفنون التراثية والألحان الروحانية المميزة التي تجمع بين الأصالة والألحان الجديدة.

عن بيت السناري الأثري

يعود تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

وينظم بيت السناري الأثري بالقاهررة، عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية ومعرفية وحفلات توقيع الكتب وغيرها للكبار والشباب والأطفال أيضًا.