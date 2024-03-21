رباح أبو الدهب يطلب الزواج من حنان سرا.. أهم أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب ذهاب رباح أبو الدهب لمنزل حنان الغرباوي لطلب يدها للزواج مرة أخرى ، لكن في هذه المرة طلب من زوجة أبيها الزواج من حنان ولكن في السر خوفا من اتساخ اسمه بسمعتها بعد ما فضح أمرها في كل المنطقة بأعمالها المشبوهة .

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

مسلسل حق عرب

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة ال10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.



