الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"محاسن" تعمل بمنزل "عبد ربه" عنوة.. أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "حق عرب" هو ذهاب محاسن شقيقة حسنية الداية لمنزل المعلم عبد ربه لتعمل فيه عنوه. 

مسلسل حق عرب 

ودار حوار بينها وبين صباح زوجة المعلم عبد ربه  قائلة: "بتفكري إزاي تخلصي مني أصل أنا فهماكي كويس، لكن أنا مش بفكر في الانتقام مش سكتي،  أختي اللي إنتي قتلتيها، كانت هتاخد منك فلوس وأنا اعتبرته ورثي"، وصباح تهددها بأنها إذا تحدثت عن قتل شقيقتها حسنية مرة أخرى ستندم.   

مسلسل حق عرب 
مسلسل حق عرب 

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

 

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

مسلسل حق عرب.. موعد عرض الحلقة 10

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب أخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الداية.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

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