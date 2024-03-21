رباح أبو الدهب يصدم عرب بعمل شقيقه على مستشارا قانونيا له.. أحداث الحلقة 10 من "حق عرب"

شهدت بداية أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب ذهاب رباح أبو الدهب لعرب ليخبره بسلوك حنان المشبوه، وأن رضا زوجة أبيها من طلبت منه التقدم للزواج منها.

مسلسل حق عرب

وبنهاية الحوار أخبر رباح عرب السويركي بأن علي شقيقه من أخبره بسلوك حنان المشبوهة نظرا لعمله لديه مستشار قانوني.

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة الـ 10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجئه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.



ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.