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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء 11 رمضان الخميس 21-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء 11 رمضان
دعاء 11 رمضان

دعاء 11 رمضان من الأدعية التي يهتم المسلمون بترديدها في الشهر الكريم، والدعاء من أهم العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء 11 رمضان الخميس 21-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم. 

دعاء 11 رمضان مكتوب

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بينـنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللّهم اجعلنا ممن نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، يارب تقبل منّا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم.. ربنا توفنا وأنت راضي عنا

دعاء اليوم العاشر من رمضان مكتوب الأربعاء 20-3-2024.. وأدعية الصائمين

دعاء الإفطار في رمضان 

اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت. اللهم أهدني في هذا الشهر الكريم إلى صالح الأعمال، وأقض فيه حاجتي، وتقبل دعائي يا كريم. اللهم اهدني في هذا الشهر وسددني يارب العالمين. اللهم اغفر لحينا ميتنا وأنظر لنا بعين الرحمة يارب.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى خيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِيًا إلى الحَقِّ المُبينِ. اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين

دعاء دخول المسجد

اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

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«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

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دعاء اليوم التاسع من رمضان الثلاثاء 19-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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