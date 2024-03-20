47 مليون دولار من أمريكا دعمًا للسودان وتشاد

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن مساعدات تفوق 47 مليون دولار للاستجابة للطوارئ بالسودان وتشاد وجنوب السودان، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن الولايات المتحدة تعهدت اليوم بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة نحو 47 مليون دولار للاستجابة الطارئة في السودان والدول المجاورة بما في ذلك تشاد وجنوب السودان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للشعب في السودان والدول المجاورة إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023.

الحرب في السودان

وقدم المدنيون المحاصرون في الحرب في السودان روايات عن حالات الاغتصاب والعنف العرقي والإعدامات في الشوارع، بسبب تمر ميليشا الدعم السريع في البلاد، في العاصمة الخرطوم، حسبما افادت وسائل اعلام محلية سواندية في تقرير صادر لها اليوم الاربعاء.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إن الصراع أدخل البلاد في "واحدة من أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث" ويمكن أن يؤدي لأكبر أزمة جوع في العالم، كم ان هناك مخاوف أيضاً من احتمال تكرار ما أسمته الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية قبل 20 عاماً في دارفور، غرب البلاد، بحسب رويترز.

وفي منتصف فبراير الماضي، استعاد الجيش السوداني المدينة وهى واحدة من 3 مدن تقع على طول نهر النيل وتشكل الخرطوم عاصمة السودان الأوسع.

وأدى الصراع العنيف على السلطة بين جيشوميليشا الدعم السريع، إلى مقتل ما لا يقل عن 14 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد - وربما أكثر من ذلك بكثير.

وتدور المعارك منذ ما يقرب من عام للسيطرة على الخرطوم والمدن المجاورة.

واستعادات قوات المسلحة السوداينة منذ فترة، مبنى الاذاعة والتليفزيون في ام درمان بالعاصمة الخرطوم.