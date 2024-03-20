انهيار أصدقاء الراحلة زينة مطاوع بمسجد النور بالمعادى

واصل المعزون التوافد على مسجد النور بالمعادي حيث يقام عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع، المونتيرة المساعدة لمسلسل "عتبات البهجة" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني لهذا الموسم، فيما انهارت صديقاتها من البكاء أثناء العزاء وبدأ عقب صلاة العشاء العزاء المونتيرة الشابة التي وافتها المنية أمس الاول الإثنين.

وانتقلت المونتيرة زينة مطاوع إلى جوار ربها مساء أمس الأول الإثنين، بعد صراع مع المرض، وأعلن الخبر الكاتب الكبير مدحت العدل، من خلال "ستوري" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين في مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وكان آخر أعمال المونتيرة زينة مطاوع مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي، ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، ويعرض مسلسل "عتبات البهجة" يوميًا على مجموعة قنوات DMC في تمام الساعة 6:15 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساءً، والإعادة في الساعة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية في الساعة 8:00 صباحًا، ويعرض أيضا على منصة "Watch It".

ونعت الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المونتيرة الشابة زينة مطاوع، حيث قد نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نعيًا للمونتيرة الراحلة، معزيةً الشركة والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها أسرتها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكتبت الصفحة الرسمية للمعهد العالي للسينما: "البقاء لله والدوام لله، بقلوب يمزقها الألم ينعى المعهد العالي للسينما، عميد المعهد أ.د. إيمان يونس ووكيل المعهد وأ.د. أحمد فهمي وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين وجميع العاملين بالمعهد - ابنة المعهد العالي للسينما المونتيرة زينة مطاوع، خريجة قسم المونتاج، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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