الأربعاء 20 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

رحلة غادة عبد الرازق من الانتقام بـ"إشعال الحرائق" لـ"سم العقارب" بمسلسلات رمضان

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

لقبها جمهورها بـ"الملكة"، وظلَّ يبحث الجمهور خصيصًا عن أعمالها، على الرغم من كثرة الأعمال الدرامية المعروضة ضمن دراما الماراثون الرمضاني، تشبع الفنانة غادة عبدالرازق رغبات الجمهور الانتقامية في النيّل من أعداءها، فكل مخططات غادة عبد الرازق في الانتقام مختلفة عن سابقتها، وهذا التنوّع الذي يبحث عنه الجمهور دائمًا.

وترصد “الدستور أبرز الأعمال الدرامية التي أظهرت فيها الفنانة غادة عبدالرازق، شخصيتها الانتقامية، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب

تنوّع أحداث مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حاليًا للفنانة غادة عبدالرازق جعلها في مقدمة "التريند"، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وأصبحت حديث الجمهور عبر السوشيال ميديا، خاصًة أنها هذه المرة تعمل في صيد العقارب، ومن المتوقع أن نتنقم من خلالهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

 

مسلسل تلت التلاتة

قبل خوض الفنانة غادة عبد الرازق، تجربة صيد العقارب، كان لها تجربة انتقام من خلال مسلسل تلت التلاتة، والذي ظهرت فيه بـ 3 شخصيات مختلفة، وقررت الانتقام من زوجها بإشعال النيران فيه بسبب قتله لشقيقتها التوأم، المسلسل من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

 

مسلسل ضد مجهول

انتقمت الفنانة غادة عبدالرازق، من خلال شخصية (ندى وصفي) مهندسة ديكور، لحق ابنتها من خلال أحداث مسلسل ضد مجهول، التي اغصبت وقتلت على يد أحد الأشخاص، ووقعت خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، ويخيرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها، فيطلقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

 

مسلسل تحت الحزام

مسلسل "تحت الحزام"، الذي شاركت فيه الفنانة غادة عبدالرازق، وعٌرض مؤخرًا عبر قنوات cbc، ظهرت فيه وهي تنتقم من خطيبة نجلها، بسبب رغبتها في السفر به خارج البلاد، وهو الأمر الذي لم تتقبله، وقررت قتلها دون إبلاغ أحد، والمثير في الأمر أن هذه الحدودتة قائمة على أحداث حقيقية.

حدث بالفعل
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