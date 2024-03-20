في ذكرى الفتح.. رمضان عبدالمعز يروي قصة تحرير مكة (فيديو)

في ذكرى العاشر من رمضان، يستعيد الشيخ رمضان عبد المعز، العالم الأزهري، الحدث التاريخي لخروج الجيش الإسلامي العظيم بقيادة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نحو مكة لتحريرها.

وأوضح "عبد المعز" خلال حديثه في برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "دي إم سي" اليوم، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام بتجهيز جيش قوامه 10 آلاف من الصحابة ردًا على خرق قريش لمعاهدة الحديبية واعتدائهم على حلفاء المسلمين من بني خزاعة.

وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انطلق من المدينة في العاشر من رمضان، وصولًا إلى مكة في العشرين منه، حيث كان يقود الكتيبة الخضراء المكونة من 4 آلاف مقاتل، ولفت إلى أن النبي دعا الله أن يحجب الأخبار عن قريش لتجنب إراقة الدماء ونشوب معركة.

وأكد "عبد المعز" أن تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم- كان واضحًا عند دخوله مكة منتصرًا، حيث كان يخفض رأسه تواضعًا حتى لامست ذقنه ظهر دابته، وفي لحظة تاريخية، عفا النبي عن قريش قائلًا لهم "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مؤكدًا على الأخوة والسماحة.