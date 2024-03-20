الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد.. مواعيد إعادة عرض الحلقة 10

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يُطل علينا مسلسل "نور والكوكب السعيد" من جديد في رمضان 2024 ليُقدم لنا مغامرات جديدة لأبطاله في رحلة مليئة بالتشويق والتعلم.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد إعادة الحلقة 10

يُقدم هذا المسلسل المُشوّق مغامرات جديدة لأبطاله في رحلة مليئة بالتشويق والتعلم، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، وتعليمهم أهمية حماية كوكبنا من المخاطر.

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

تلوث البحار: كارثة تهدد كوكب الأرض.. من وحي مسلسل نور والكوكب السعيد

كيف تتعامل مع الطاقة السلبية وتتخلص منها؟.. وفقًا لمسلسل نور والكوكب السعيد

موعد إعادة عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8.. حلقة مليئة بالأحداث المتشابكة

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة العاش

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، ويعرض أيضا على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل  نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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