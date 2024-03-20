كيف تتعامل مع الطاقة السلبية وتتخلص منها؟.. وفقًا لمسلسل نور والكوكب السعيد

يناقش مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد خلال موسم دراما رمضان 2024، كيفية الاستجابة من الطاقة الإيجابية والتخلص من السلبية التى تُعد عدوًا خفيًا يُمكن أن يؤثر على صحتنا الجسدية والنفسية بشكل كبير.

لذا، من المهم أن نحافظ على شعورنا بالسعادة والرضا، ونستعرض عدة طرق للتعامل مع الطاقة السلبية:

التعرف على مصادر الطاقة السلبية:

حدد الأشخاص، المواقف أوالأفكار التي تُشعرك بالطاقة السلبية، وتجنب قدر الإمكان التعرض لهذه المصادر.



ممارسة التفكير الإيجابي:

ركز على الأفكار الإيجابية، مارس تقنيات التأمل والاسترخاء لتهدئة عقلك وجسدك، وعبّر عن امتنانك لما لديك من نعم.



رعاية نفسك:

احصل على قسط كافٍ من النوم، مارس الرياضة بانتظام، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، خصص وقتًا لممارسة هواياتك المُفضلة.



تواصل مع الآخرين:

تواصل مع أشخاص إيجابيين الذين يدعمونك، ابحث عن مجموعات الدعم لمشاركة مشاعرك مع أشخاص لديم تجارب مشابهة.



ضع حدود:

تعلم كيفية قول "لا" للطلبات التي تُشعرك بالاستنزاف، وحدد حدودًا واضحة في علاقاتك مع الآخرين.



طلب المساعدة:

لا تتردد في طلب المساعدة من مختصص في الصحة النفسية إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع الطاقة السلبية بمفردك.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات "نور والكوكب السعيد" مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، كذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.