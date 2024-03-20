الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف تتعامل مع الطاقة السلبية وتتخلص منها؟.. وفقًا لمسلسل نور والكوكب السعيد

جريدة الدستور

يناقش مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد خلال موسم دراما رمضان 2024، كيفية الاستجابة من الطاقة الإيجابية والتخلص من السلبية التى تُعد عدوًا خفيًا يُمكن أن يؤثر على صحتنا الجسدية والنفسية بشكل كبير.
لذا، من المهم أن نحافظ على شعورنا بالسعادة والرضا، ونستعرض عدة طرق للتعامل مع الطاقة السلبية:

 

 التعرف على مصادر الطاقة السلبية:

حدد الأشخاص، المواقف أوالأفكار التي تُشعرك بالطاقة السلبية، وتجنب قدر الإمكان التعرض لهذه المصادر.
 

 ممارسة التفكير الإيجابي:

ركز على الأفكار الإيجابية، مارس تقنيات التأمل والاسترخاء لتهدئة عقلك وجسدك، وعبّر عن امتنانك لما لديك من نعم.
 

رعاية نفسك:

احصل على قسط كافٍ من النوم، مارس الرياضة بانتظام، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، خصص وقتًا لممارسة هواياتك المُفضلة.
 

تواصل مع الآخرين:

تواصل مع أشخاص إيجابيين الذين يدعمونك، ابحث عن مجموعات الدعم لمشاركة مشاعرك مع أشخاص لديم تجارب مشابهة.
 

ضع حدود:

تعلم كيفية قول "لا" للطلبات التي تُشعرك بالاستنزاف، وحدد حدودًا واضحة في علاقاتك مع الآخرين.
 

 طلب المساعدة:

لا تتردد في طلب المساعدة من مختصص في الصحة النفسية إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع الطاقة السلبية بمفردك.

 

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات "نور والكوكب السعيد" مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، كذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

الطاقة السلبية التعامل مع الطاقة السلبية مصادر الطاقة السلبية ممارسة التفكير الإيجابي مسلسل نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد موعد عرض نور والكوكب السعيد موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد قصة مسلسل نور والكوكب السعيد ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض نور والكوكب السعيد قنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الاولي من نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد الحلقة الاولي نور والكوكب السعيد الحلقة 01 الحلقة 10 من مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الاولي من مسلسل نور والكوكب السعيد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

موعد إعادة عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 8

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

بعد القبض على متهم.. تطور جديد في واقعة مالك أسد التجمع

هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة