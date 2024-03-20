سيمبا التنزاني: جاهزون لمواجهة الأهلي وهدفنا التأهل لنصف النهائي

تحدث أحمد علي، مدير الإعلام والاتصالات بنادي سيمبا التنزاني، عن موقعة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري أبطال إفريقيا (2023/2024)

ويستضيف سيمبا التنزاني نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، على الملعب الوطني بتنزانيا، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين بطل تنزانيا والمارد الأحمر، الجمعة أيضا الموافق 5 أبريل المقبل.

وتقام المواجهتين، خلال شهر رمضان الكريم.

وقال علي في تصريحات عبر حساب سيمبا التنزاني بمواقع التواصل الاجتماعي:" مواجهة صعبة بكل المقاييس، سنواجه المرشح الأول والأقوى لحصد البطولة".

وأضاف: "قمنا بإعداد اللاعبين ذهنيا ونفسيا لهذه المواجهة المنتظرة، نعلم كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، وضعنا الخطة المناسبة لإيقاف عناصر الخطورة لديها واستغلال نقاط الضعف".

وأكمل مدير الإعلام بنادي سيمبا التنزاني:" هناك من يقول إن الأهلي عندما يصل لهذه الأدوار في إفريقيا يتغير، ونحن أيضا نفس الأمر".

وأوضح: "ستكون المباراة هي الأفضل في ربع نهائي دوري الأبطال، لأنها تجمع بين حامل اللقب وخامس أفضل فريق في القارة السمراء".

وواصل علي:" أطلب الجماهير باغتنام هذه الفرصة جيدا وأن يملئون المدرجات بكثافة، متسائلا:" إذ لم تكونون حاضرون في مواجهة الأهلي، متى ستحضرون؟.

وأردف:" نحن في أشد الاحتياج لكم يوم 29 من الشهر الجاري قبل موقعة الإياب بالقاهرة، من آجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا، تساعدنا على بلوغ الدور نصف النهائي".

واختتم: "سيمبا الذي لعب في دور المجموعات، سيظهر بشكل مخفيف وقوي خلال مواجهتي ربع النهائي، لكن نكون صيدا سهلا للأهلي كما يتوقع الجميع".