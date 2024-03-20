الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

سيمبا التنزاني: جاهزون لمواجهة الأهلي وهدفنا التأهل لنصف النهائي

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

تحدث أحمد علي، مدير الإعلام والاتصالات بنادي سيمبا التنزاني، عن موقعة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري أبطال إفريقيا (2023/2024)

ويستضيف سيمبا التنزاني نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، على الملعب الوطني بتنزانيا، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين بطل تنزانيا والمارد الأحمر، الجمعة أيضا الموافق 5 أبريل المقبل.

وتقام المواجهتين، خلال شهر رمضان الكريم.

وقال علي في تصريحات عبر حساب سيمبا التنزاني بمواقع التواصل الاجتماعي:" مواجهة صعبة بكل المقاييس، سنواجه المرشح الأول والأقوى لحصد البطولة".

وأضاف: "قمنا بإعداد اللاعبين ذهنيا ونفسيا لهذه المواجهة المنتظرة، نعلم كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، وضعنا الخطة المناسبة لإيقاف عناصر الخطورة لديها واستغلال نقاط الضعف".

وأكمل مدير الإعلام بنادي سيمبا التنزاني:" هناك من يقول إن الأهلي عندما يصل لهذه الأدوار في إفريقيا يتغير، ونحن أيضا نفس الأمر".

وأوضح: "ستكون المباراة هي الأفضل في ربع نهائي دوري الأبطال، لأنها تجمع بين حامل اللقب وخامس أفضل فريق في القارة السمراء".

وواصل علي:" أطلب الجماهير باغتنام هذه الفرصة جيدا وأن يملئون المدرجات بكثافة، متسائلا:" إذ لم تكونون حاضرون في مواجهة الأهلي، متى ستحضرون؟.

وأردف:" نحن في أشد الاحتياج لكم يوم 29 من الشهر الجاري قبل موقعة الإياب بالقاهرة، من آجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا، تساعدنا على بلوغ الدور نصف النهائي".

واختتم: "سيمبا الذي لعب في دور المجموعات، سيظهر بشكل مخفيف وقوي خلال مواجهتي ربع النهائي، لكن نكون صيدا سهلا للأهلي كما يتوقع الجميع".

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