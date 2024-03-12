قرعة دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى فى مواجهة سيمبا التنزانى بربع النهائى

سحبت اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الدور ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بأحد فنادق القاهرة.

وتأهل نادي الأهلي لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في دور مجموعات البطولة برصيد 12 نقطة.

ووفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي، لا بد أن يلتقي متصدرو المجموعات أحد الأندية أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى فيما عدا وصيف مجموعته.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة نادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني.

وتأهل فريق الأهلي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة الأندية الآتية: "ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، آسيك ميموزا الإيفواري، بيترو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني".

ويحمل نادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حققه في النسخة الماضية على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

مواعيد مباريات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في أيام 29، 30 مارس.

فيما تقام مباريات الإياب في يومي 5، 6 أبريل.

مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

ويلعب الدور نصف النهائي في أيام 19، 20 إبريل ذهابًا، و26، 27 أبريل إيابًا.

مواعيد نهائى دورى أبطال إفريقيا

وتلعب المباراة النهائية يومي 19 و26 مايو.

ويتصدر نادي الأهلي ترتيب الفائزين ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا ويأتي خلفه ناديا الزمالك ومازيمبي الكونغولي بـ5 ألقاب لكل منهما، وخلفهما فريق الترجي التونسي بـ4 ألقاب، ثم فريق الوداد البيضاوي المغربي بـ3 ألقاب، ومواطنه الرجاء البيضاوي، وكانون ياويندي الكاميروني، ونادي هافيا كوناكري الغيني بنفس الرصيد، ثم فريق وفاق سطيف الجزائري، وإنيمبا النيجيري، وشبيبة القبائل الجزائري، وأشانتي كوتوكو الغاني بلقبين لكل منهما.