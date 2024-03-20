الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عجيبة للبترول" تضخ 500 مليون دولار لزيادة إنتاجها

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

استعرض المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة عجيبة للبترول ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024- 2025  ومؤشرات الأداء لموازنة العام المالى الحالى 2023- 2024، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول

وأوضح الجندي أن الشركة نجحت فى تطوير قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية لتصل الي 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال زيادة معدلات الانتاج فى الخط الواصل بين حقول أركاديا ومحطة غاز السلام بشركة خالدة لتصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى مد خط آخر من حقل فراميد إلى شركة بدر الدين لمعالجة 24 مليون قدم غاز يوميًا من انتاج الحقل، لافتا الى العمل على استكمال إنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز الطبيعى بسعة 100 مليون قدم مكعب يوميًا للربط مع مجمع غازات الصحراء الغربية، في ظل نجاح الشركة في تحقيق خطتها الإنتاجية خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بمتوسط انتاج يومى حوالى6ر29 الف برميل زيت خام يوميًا و80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وذلك من خلال حفر 21 بئرا تنمويا واستكشافيا وتنفيذ 194 عملية صيانة آبار.

وأشار إلى أنه من المخطط ضخ استثمارات تبلغ حوالى 500 مليون دولار  للعام المالى المقبل 2024- 2025 مستهدفة معدلات انتاج يومية بنحو 30 ألف برميل زيت خام و119 مليون قدم مكعب غاز يوميًا خلال العام المالى 2024/2025.

كما أوضح أن الشركة تستهدف حفر 7 آبار استكشافية جديدة للبترول والغاز في مناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى والعام المالي المقبل  بعد أن حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كشفين جديدين بمنطقة مليحة المدمجة بالصحراء الغربية وهما ندي إيست 002X وأيريس 001X بمعدلات انتاج تتخطى ألفي برميل زيت خام  وحوالى 10 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

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 كما تم الانتهاء من مشروع المسح السيزمي وجار معالجة بيانات المسح الذي يعطي فرص أكبر لنجاح جهود حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية، وفي مجال الاستدامة البيئية تم البدء فى الاستفادة بكميات من غازات الشعلة بمحطة الخام كمصدر للطاقة كمرحلة أولية، وجار التجهيز لاستغلال باقى الكميات المتاحة بما يحقق مردودا بيئيا واقتصاديا للحد من  الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر نتيجة تقليل استخدام السولار بحقول منطقة مليحة، كما تم تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة  خلال عام 2023 نتيجة الالتزام بتطبيق معايير السلامة وجهود التوعية بها .

عجيبة للبترول الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول المهندس طارق الملا وزير البترول 500 مليون دولار

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