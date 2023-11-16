الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"عجيبة للبترول" تُعلن عن وظيفة شاغرة في الإدارة العامة للعمليات

عجيبة للبترول
عجيبة للبترول

أعلنت شركة عجيبة للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن حاجتها لتوظيف مهندس بترول في الإدارة العامة للعمليات وفقًا للشروط التالية:

وظائف شركة عجيبة للبترول

1. حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول والتعدين من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم الحالي.

2. التخرج في تخصص هندسة البترول والتعدين، وخاصة للخريجين من عام 2018 فصاعدًا.

3. تقدير عام تراكمي "جيد جدًا" فأعلى.

4. تأكيد الموقف من التجنيد العسكري.

5. الانتساب إلى نقابة المهندسين.

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تطلب الشركة من المهتمين الذين يستوفون الشروط المذكورة أعلاه تقديم السيرة الذاتية، متضمنة صورة من شهادة المؤهل أو معادلة المؤهل للحاصلين على مؤهل من الخارج، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من كارنيه النقابة، وصورة من موقف التجنيد.

يمكن إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد المسجل على العنوان التالي:

شارع البرامكة - المنطقة السابعة - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب 4503، الرمز البريدي 11717.

أو يمكن تسليم الوثائق شخصيًا في مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة خلال أوقات الدوام من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

آخر موعد للتقديم

تشير الشركة إلى أن فترة التقديم تبدأ يوم الخميس 16 نوفمبر 2023، ويكون آخر موعد لاستلام الطلبات يوم السبت 25 نوفمبر 2023، ولن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

سيتم إشعار المتقدمين بتفاصيل الاختبارات في وقت لاحق.

بلغ متوسط إنتاج شركة عجيبة للبترول 51 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البترول، كما بلغ إجمالي استثمارات الشركة خلال العام المالي أكثر من 371 مليون دولار، حيث تم تحقيق متوسط إنتاج يومي يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ، وذلك من خلال حفر 33 بئرًا تنمويًا و3 آبار استكشافية.

إدراج حقل "فراميد" بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج

تم أيضًا إدراج آبار الغاز في حقل "فراميد" بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي 25 مليون قدم مكعب غاز، وذلك من خلال استخدام خط أنابيب بقطر 10 بوصات يمتد على مسافة 38 كيلومترًا.

وتنفذ الشركة أيضًا عمليات رقمنة لأنشطة الحقول؛ من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بُعد وربطها بمنظومة موحدة.

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