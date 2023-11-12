عروض حصرية من "البترول" لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

مع تزايد الحاجة إلى خيارات وقود أكثر استدامة واقتصادية، تتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في تكثيف الجهود لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي في قطاع النقل والمواصلات، يأتي هذا التحول كجزء من مسعى البلاد للحد من استيراد المنتجات البترولية وتحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء أقل.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

ومن خلال شركاتها المتخصصة مثل "غازتك" و"كارجاس"، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن مجموعة جديدة من العروض الترويجية لتحفيز مالكي السيارات على تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي.

تشمل العروض الجديدة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي ما يلي:

1- نظام الدفع النقدي:

- يُمكنك السداد الفوري لتكلفة تحويل السيارة.

- تحصل على بونات غاز هدية بقيمة 3375 جنيهًا.

2- نظام التقسيط على سنة:

- يتيح لك تحويل السيارة بنظام التقسيط دون فوائد.

- خالٍ من المصاريف الإدارية.

- مكافأة تصل إلى 2025 جنيهًا.

3- نظام التقسيط على 18 شهرًا:

- اختيار التقسيط لفترة تمتد على 18 شهرًا.

- خالٍ من الفوائد والمصاريف الإدارية.

4- نظام التقسيط على سنتين:

- مرونة أكبر حيث يمكنك تحويل سيارتك بنظام التقسيط على مدى سنتين.

- خالٍ من دفع الفوائد.

تفاصيل التحويل وتكلفته

تشمل عملية تحويل السيارات فحصًا فنيًا وتركيب أجزاء الغاز واختبار التسرب، وتبلغ تكلفة تحويل السيارات حوالي 11.095 جنيها للسيارات التي تحتوي على كربراتير، و14.220 جنيهًا للسيارات ذات الحقن الإلكتروني. يتيح قطاع البترول تسهيلات في الدفع لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

الاستفادة المالية

استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يساهم في توفير مبالغ مالية كبيرة، يمكن للأفراد تحقيق توفير مالي يصل إلى حوالي 1.275 جنيهًا شهريًا باستهلاك متوسط يومي للبنزين "80" بلترات 10 لترات، كما يمكن للعملاء استرداد تكلفة تحويل السيارة من مبالغ التوفير خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، حسب معدل استهلاك الوقود.

تمثل عروض تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. ومع توفير التسهيلات والحوافز، يمكن أن يكون تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خيارًا جاذبًا يجمع بين الاقتصاد والمحافظة على البيئة.