الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: مديونية وزارة الكهرباء 140 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط

وزير البترول
وزير البترول

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مديونية وزارة الكهرباء تجاوزت 140 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط من عام 2021، ويتم تحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية، فيما تتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة، وذلك في ظل زيادة المصروفات في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار.

البترول: ارتفاع إنتاج الغاز المصرى لأعلى ذروة

وتسعى البترول، خلال الفترة الماضية، لتسريع خطة الدولة في استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل نسبة فقد الطاقة سواء في شبكة التوزيع، وترشيد استخدام الكهرباء.

فيما كشفت تقارير إعلامية أن شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج عززت قدرة مصر على تلبية احتياجات كل القطاعات الاستهلاكية، سواء الصناعية أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز في السوق بنسبة تصل إلى 60%، في ظل تضاعف استهلاك الغاز الطبيعي في مصر ثلاث مرات خلال الفترة من 2020 حتى 2023 على مستوى قطاعات الدولة؛ بالتزامن مع ارتفاع إنتاج الغاز المصري لأعلى ذروة قرابة 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2020، قبل أن يحدث هبوط في إنتاجية آبار الغاز خلال الأشهر الماضية.

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