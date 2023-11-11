السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: أسعار الفحم بلغت مستويات قياسية العام الماضي

الفحم
الفحم

كشف تقرير لـ وزارة البترول والثروة المعدنية، وصول أسعار الفحـم إلـى مستويات قياسية فـي عـام ۲۰۲۲، حيث بلغ متوسط الأسعار الأوروبية حوالي ٢٩٤ دولارا للطن، وبلغ متوسط السعر الفـوري فـي اليابان حوالي ٢٢٥ دولارًا أمريكيًا للطـن (زيـادة بنحو ١٤٥٪، و٤٥٪ علـى عـام ۲۰۲۱ على التوالي).

البترول: أسعار الفحم وصولت لـ مستويات قياسية العام الماضي 

وتابعت الوزارة، استمر استهلاك الفحـم فـي الـزيـادة، حيث ارتفع بنسبة 0.6 ٪ فـي عـام ٢٠٢١ وهـو أعـلـى مسـتوى لاستهلاك الفحـم مـنـذ عـام ٢٠١٤، وكان النمـو فـي الطـلـب مدفوعـا إلـى حـد كبير بالصيـن بنسبة 1% والهنـد بنحو 0.4 %، فيما انخفـض استهلاك الفحـم فـي كـل مـن أمـريـكا الشمالية وأوروبـا بنسبة6.8  ٪ و۳٫۱٪ على التوالي، بينمـا سـجل استهلاك دول منظمـة التعـاون والتنميـة تراجعا بنسبة 10% تقريبـا فـي عـام ۲۰۲۲، مقارنة بالفتـرة مـا قبـل COVID لعام ۲۰۱۹، فـي حـيـن ارتفع استهلاك الفحـم مـن خـارج دول منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة، بنسبة 6%. تجدر الإشارة الى أن الإنتاج العالمي للفحـم قـد ارتفع بنسبة تزيـد عـن 7٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، وشكلت الصين والهند وإندونيسيا نحـو أكثـر مـن 95٪ مـن الزيادة.

وفي سياق منفصل قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري.

وأكد الملا، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية، أنه تمت مناقشة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية، لافتًا إلى أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسؤولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة، بالإضافة إلى مشروعات حماية البيئة، وتتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل في الوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.

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