الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس": ملء خزان الرائحة الرئيسي بالإسماعيلية الخميس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، إحدى شركات قطاع البترول، مساء الثلاثاء بدأ أعمال ملء الخزان الرائحة الرئيسي محطة تخفيض الضغط، شارع الغابة الإسماعيلية، الخميس المقبل بدءًا من العاشرة صباحًا.

وأهابت الشركة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وفي حال وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومه الشكاوي الحكوميه الموحدة.

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