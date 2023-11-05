"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، عن أعمال ملء الخزان بمحطتي تخفيض الضغط وإضافة الرائحة في " المحمودية - ابوقير- الإسكندرية"، يوم الأربعاء 8 نوفمبر بدءاً من الساعة الحادية عشر مساءً.

وقال بيان للشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نهيب بالعملاء والمواطنين، عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء والمواطنين.

وأوضحت "تاون جاس"، أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنتهم، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وكانت “تاون جاس”، قد قالت في وقت سابق، إنها تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص بالترويج لعرض خدمات التوصيل والصيانة وتوريد بعض المنتجات والمهمات غير المطابقة للمواصفات الفنية، مستغلة في ذلك بعض أسماء وشعارات مشابهة للعلامة التجارية للشركة، وذلك عن طريق صفحات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات، وورود العديد من الشكاوى وبلاغات الطوارئ جراء هذا التعامل.

وتابعت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نهيب بالـعـمـلاء أن هـذه الشركات لا تمـت بـأي صلـة لها وأن الإعلانات الكاذبـة التـي تـروج لـهـا غيـر صحيحة، وقد يؤدي التعامل معهم إلى خطورة شديدة على الأرواح والممتلكات، علمـاء بأنـه يجري حاليـا اتخـاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمـة حـيـال تلـك الشــركات، لقيامها بتضليل العملاء والعمل في السوق المصري بدون ترخيص كـمـا يـرجـى الاحاطـة بـان جـميـع الخـدمـات الـتـي تقدمها الشـركة علـى مـدار الأسبوع من خلال فروع الشركة المختلفة.