عش بسعادة.. 6 نصائح لتغيير حياتك للأفضل

السعادة هى الشعور الذي يغمرك عندما تواجه مشاعر أو تفاعلات أو أحداث إيجابية، يستجيب الدماغ للمحفزات الإيجابية عن طريق إطلاق مواد كيميائية تشعرك بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين والإندورفين، والتي تُعرف أحيانًا باسم هرمونات السعادة.

6 عادات مهمة يجب اتباعها للشعور بالسعادة

نحن جميعا نريد أن نعرف كيفية العثور على السعادة، ولسوء الحظ، في بعض الأحيان يمكن لمسؤوليات حياتك أن تشتت انتباهك عن العثور على إجابة.

دعونا نتعمق في مفاتيح السعادة وكيف يمكنك البدء في العثور على السعادة داخل نفسك حسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.



حاول فهم نفسك

افهم نفسك بشكل أفضل وتعرف على كيفية الاستفادة من نقاط قوتك الطبيعية لتحديد خطواتك التالية وتحقيق أهدافك بشكل أسرع.



ممارسة بعض الأنشطة



مارس بعض الأنشطة تحفز عقلك على إطلاق هذه الهرمونات، مثل التمارين الرياضية والرقص والتأمل.



الشعور بالرضا



الرضا عن الحياة هو أكثر من مجرد ممارسة الرياضة والمخاطرة. يتعلق الأمر بتحسين نفسك على المدى الطويل، واكتشاف ما تجيده وحماية طاقتك.

مارس بعض العادات الصحية اليومية



تعد العادات اليومية الصحية مثل تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على جدول نوم ثابت من الطرق البسيطة لتحسين صحتك الشخصية بشكل عام ولكن هناك عوامل أخرى لا يمكنك التحكم فيها، مثل تفاعلاتك اليومية، وعلاقاتك الشخصية، والتوازن بين العمل والحياة، وكلها عوامل ذاتية.



٦ طرق اخرى لإيجاد السعادة

لا توجد حلول سريعة للتمتع بإحساس عام أقوى بالرضا، لكن العادات الجيدة يمكن أن تضعك على الطريق الصحيح. فيما يلي ستة طرق لزيادة سعادتك.

1. اعتني بنفسك:

من المحتمل أن يعتمد عليك العديد من الأشخاص الأطفال والشريك والاهل والأصدقاء وهذا ليس أمرًا سيئًا، ولكن من السهل أن تشتت انتباهك بسبب الاعتناء بالآخرين لدرجة أنك تنسى الاعتناء بنفسك.

تعرف على كيفية تحديد أولويات صحتك الجسدية والعقلية وتطوير روتين الرعاية الذاتية وايضا تخصيص بضع لحظات صغيرة لنفسك كل يوم يمكن أن يمنحك مساحة للتنفس وتحسين صحتك.

وقم بدمج بعض الخيارات الصحية الشاملة في حياتك اليومية، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي مغذي، والنظافة الصحية أثناء النوم.

2. ابحث عن هوايات تجلب لك السعادة:

حاول تخصيص وقت كل يوم للأنشطة اللامنهجية التي تستمتع بها، الأشخاص الذين يكرسون ما يقرب من ساعتين يوميًا لأنشطة وقت الفراغ يتمتعون بسعادة عامة أعلى من الأشخاص الذين لديهم وقت أقل لأنفسهم، إن قضاء ساعتين ليس أمرًا ممكنًا للجميع، ولكن حتى بضع دقائق فقط هي مكان جيد للبدء.

اقضي وقت فراغك في الأنشطة التي تعرف أنها مصادر السعادة في حياتك، وإذا لم تكن متأكدًا مما يجعلك سعيدًا بعد، فجرب أشياء جديدة، او إعداد وصفة جديدة، وقراءة كتاب عن موضوع تحبه، وقضاء وقت ممتع مع شخص تحبه، كلها خيارات رائعة للبدء.

3. ممارسة اليقظة الذهنية:

يمكن أن تؤثر الأفكار السلبية على مزاجك، سواء على أساس يومي أو على المدى الطويل، إذا وجدت نفسك تفكر في المشاعر السلبية أو تجد صعوبة في التخلص منها، فحاول أن تكون أكثر حضورًا، يمكن أن تساعدك أنشطة اليقظة الذهنية على عيش اللحظة وتقدير الأشياء التي تمتلكها بدلًا من الندم على الأشياء التي فعلتها.

يتطلب اليقظة الذهنية منك التركيز على ما يحيط بك مباشرة من الأصوات والروائح والأفكار والعواطف لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات أعلى من اليقظة الذهنية لديهم أيضًا مستويات أعلى من السعادة وأعراض أقل للاكتئاب والقلق.

4. اكتب مشاعرك:

قد تشعر بالسعادة أو الحزن دون أن تفهم السبب، ومعرفة الأسباب الكامنة وراء مشاعرك يمكن أن تساعدك على التحكم فيها بشكل أفضل، يعد البدء بممارسة تدوين اليوميات أحد الطرق للتواصل مع مشاعرك ومعرفة المزيد عن مشاعرك ومخاوفك واحتياجاتك.

5. رد الجميل للآخرين:

إحدى الطرق لإضفاء المزيد من السعادة على حياتك هي نشرها للآخرين، يؤثر الكرم بشكل مباشر على السعادة على المستوى العصبي، ويمكن للإيثار وأعمال اللطف أن تجلب علاقات شخصية إيجابية إلى حياتك.

6. حدد أهدافًا للنمو'

تحديد الأهداف يحفز عقلية النمو الشخصي ويمنحك خطوات ملموسة لتحسين رفاهيتك بشكل عام، حتى الأهداف الصغيرة، مثل الانتهاء من قراءة كتاب أو الذهاب في نزهة على الأقدام كل يوم، يمكن أن تمنحك إحساسًا بالإنجاز وتشجعك على تحقيق أحلام أكبر لتحقيق سعادتك.

سبع نصائح نهائية لمساعدتك على عيش حياة بمزيد من السعادة

و إليك سبع نصائح نهائية لمساعدتك على عيش حياة بمزيد من السعادة:

احتفل:

اعترف بإنجازاتك بكل فخر، حتى تلك التي تبدو صغيرة.

الراحة:

أعط الأولوية للنوم الجيد والراحة المنتظمة حتى يستيقظ جسمك وأنت تشعر بالانتعاش والاستعداد لبدء يومك.

التخلص من الفوضى:

قم بتحليل حياتك وتجنب أو قم بتعديل الأشياء التي لا تجعلك سعيدًاويمكن أن يكون هذا أي شيء بدءًا من إعادة تصميم مساحة مكتبك أو إنهاء العلاقات مع الأشخاص السيئين.

حافظ على قيمك:

انتبه إلى نظرتك للعالم وقيمك الشخصية، ودعها توجه سلوكك.

ابتسم:

اسمح لنفسك بأن تكون خاليًا من الهموم وأن تجد الفكاهة في كل شيء، حتى عندما ترتكب الأخطاء.

السيطرة على مشاعرك:

السعادة تتعلق بك تعلم كيفية العثور عليها داخل نفسك، وليس من خلال التحقق الخارجي.

شارك:

أحط نفسك بالمؤثرات الإيجابية والأشخاص الذين يشاركونك فرحتك.