غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 24- 9- 2024، واستحقاق طرح الـثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 25- 3- 2025.

يطرح 50 مليار جنيه أذون خزانة الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024 أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 25- 6- 2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 24- 12 -2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

كما وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

تأتى توجيهات المركزى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 35.311 مليار دولار

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير 2024 مقابل 35.25 في يناير السابق عليه.