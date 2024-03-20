نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت الـصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات، التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك خلال حضوره حفل الإفطار السنوي، الذي أقامته القوات المسلحة أمس، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المستشار د. أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسى أعرب خلال الحفل عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة، من جهود بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير «حياة كريمة» للمواطنين في ربوع الوطن، ودعم ركائز الأمن القومي المصري، في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.



وقدم الرئيس التهنئة إلى رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.



كما وجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداءها، الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.



حضر احتفالية الإفطار المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة.



وتحت عنوان "السيسي يهنئ بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيًا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأوضحت الصحيفة أنه صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د.أحمد فهمي.



وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "المركز الإعلامي للوزراء: لا تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" في صفحتها الأولى، أن المركز الإعلامي للوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقًا للجداول التي تم اعتمادها وإعلانها رسميًا للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.



وفي الشأن المحلي، أيضًا ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقدم في مستهل اجتماع الحكومة أمس، بالتهنئة للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيدًا لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء تطرق إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.



وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضًا عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.



وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس الأول، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، معتبرًا أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، وأشار في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات مؤخرًا من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدًا من التحسن في الوضع الاقتصادي.



وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت أمس، انتقادات وهجومًا حادًا من جانب النواب على الحكومة، بسبب التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وانتهاء المهلة المحددة لإصدارها يوم 18 مارس الحالي، وطالب النائب عمرو درويش باستدعاء وزير الإسكان لمعرفة أسباب تأخر صدور اللائحة.



وأضافت الصحيفة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لوضع حد فاصل للمخالفات، قائلًا: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدور القانون، قائلًا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.



وتابع: هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررًا لهذا التأخير، خصوصًا أن القانون تكفل بحل كل المشكلات، وكان مليئًا بالعيوب الدستورية التي تمت معالجتها.



وتحت عنوان "البنك الدولي يصدق على حزمة التمويل لمصر قبل يونيو"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أكد أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سيصدق على حزمة التمويل التي رصدتها مجموعة البنك الدولى لمصر بقيمة 6 مليارات دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، ليتم البدء في تنفيذ صرف التمويلات الخاصة بالبرامج والمشروعات المتعلقة بالحزمة المالية عقب الموافقة، على مدى ثلاث سنوات.



ونقلت الصحيفة عن جيمبرت قوله، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تقسيم قيمة التمويل إلى جزءين، الأول بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة والإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها، لتحسين مؤشرات الاقتصاد، ومعالجة الاختلالات التي نتجت عن الأزمات المالية والتطورات العالمية والإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.



ويتعلق الجزء الثاني من الحزمة التمويلية، بقيمة 3 مليارات دولار، بمؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وسيتم استخدامها، لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد.