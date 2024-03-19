على غرار صلاح.. إعفاء نجوم من "معسكر مارس" مع منتخبات بلادهم

شهدت فترة التوقف الدولي غياب العديد من النجوم عن منتخبات بلادهم للعديد من الأسباب على رأسها الإعفاء بسبب التركيز على بقية الموسم مع أنديتهم.

ويأتي التوقف الدولي الحالي في توقيت صعب وتنافسي على مستوى الأندية في أوروبا والوطن العربي وإفريقيا.

كان أبرز المستبعدين من قوائم منتخبات بلادهم هو قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح، الذي طلب إعفاءه من معسكر مارس لاستشفاءه الكامل من إصابته والتركيز مع الريدز في بقية الموسم.

“الدستور” يستعرض أبرز النجوم الذين يغيبون عن منتخبات بلادهم بسبب الإعفاء أو الإصابات التي جعلتهم يغادرون المعسكر.

كريستيانو رونالدو

وقرر روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إعفاء رونالدو من المشاركة في مباراة السويد المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره السويدي، يوم الخميس المقبل، ثم يواجه منتخب سولفينيا يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن ينضم رونالدو وزملائه لمعسكر منتخب البرتغال عقب انتهاء مباراة السويد المقبلة، استعدادًا لخوض مباراة سلوفينيا.

ويستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والتي ستنطلق منافساتها يوم 16 يوليو المقبل.

ليونيل ميسي

أعلن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، رسميًا، الاثنين، عن استبعاد ليونيل ميسي قائد الفريق من معسكر الفريق في التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وأكد المنتخب في بيان رسمي، أن ميسي يعاني إصابة طفيفة على مستوى أوتار الركبة وسيغيب عن مواجهتي السلفادور وكوستاريكا.

وأشارت التقارير أن إصابة ميسي خفيفة وليست مقلقة لكن المدير الفني سكالوني قرر إعفاء ميسي من المعسكر الحالي لإراحته.

توماس بارتي

وطلب لاعب أرسنال الإنجليزي إعفاءه من معسكر منتخب غانا وذلك وفقًا للمديرالفني للفريق، حتى يستعيد لياقته مع الفريق الإنجليزي.

وعاد بارتي للمشاركة مؤخرا مع أرسنال بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، وشارك بارتي مع أرسنال في 7 مباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب منتخب غانا مباراتين وديتين خلال معسكر شهر مارس الحالي ضد كل من نيجيريا وأوغندا.

رياض محرز

قائد الخضر ولاعب نادي أهلي جدة الجزائري، أيضًا تم إعفاءه من معسكر مارس الجاري وذلك بعد تأكيد المدرب الجديد للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش.

وأكد بيتكوفيتش أن محرز طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع الخضر وخاصًة بعد الأداء المخيب للأمال في بطولة إفريقيا الأخيرة.

ويلعب منتخب الجزائر أمام بوليفيا يوم 22 مارس الجاري، فيما يواجه جنوب إفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته.

ثلاثي الترجي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد ياسين مرياح، وحسام تقا، وأمان الله مميش، لاعبي الترجي، من تشكيلة المنتخب استعدادا لمباراتين وديتين يخوضهما المنتخب التونسي هذا الشهر، وذلك بناء على طلب من ناديهم؛ ما يمكنهم من الاستعداد لالتزاماته القارية.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الكرواتي يوم 22 مارس في قبل نهائي البطولة، التي تشارك فيها أيضا مصر، ونيوزيلندا، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 من الشهر نفسه قبل يوم واحد من المباراة النهائية.