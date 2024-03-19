تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة فى الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.