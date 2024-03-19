ناهد السباعى: شاركت فى "لن أعيش فى جلباب أبى".. وأسعد بلقب أبناء العاملين

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها درست في مدرسة الراهبات والتي غيرت الكثير من تفاصيل شخصيتها، موضحة أنها تعلمت الالتزام واحترام كل الأشخاص.

الدراسة بمدرسة الراهبات

وأكدت الفنانة ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تعلمت الكثير من خلال دراستها بمدرسة الراهبات وتحبها جدًا.

وتابعت: "بعد دخولي الجامعة تعرفت على المجتمع بشكل آخر على عكس ما كانت تعيشه في مدرسة الراهبات، ووجدت الاختلاط في الدراسة وفي الراهبات لم يكن بها أي اختلاط".

“لن أعيش في جلباب أبي”

وكشفت ناهد السباعي، عن أنها شاركت في أحد المشاهد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وكان في فرح من الأفراح، مشددة على أنه لا يحزنها مصطلح "أبناء العاملين" ولكنه يسعدها كثيرًا.