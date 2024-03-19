الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناهد السباعى: "هيثم زكى مر بوحدة بسبب وفاة والديه.. وعملنا مسجد باسمه"

ناهد السباعي
ناهد السباعي

علقت الفنانة ناهد السباعي، على ما تم تداوله بأن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي رحل في صمت وغيب نجوم الفن عنه، معبرة: "الكلام ده غير صحيح، وهيثم كان خاطب قبل وفاته بوقت قصير جدًا".

رحيل هيثم زكي المؤلم 

وأكدت الفنانة ناهد السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها تحدثت مع الراحل هيثم أحمد زكي قبل وفاته بأسبوع، موضحة أنه كان يمر بوحدة بسبب وفاة والده ووالدته وأجداده.

وتابعت: "آخر مكالمة بيني وبين هيثم زكي كانت من أجل الاطمئنان على حياتي خلال تواجده في أحد المهرجانات السينمائية".

الصدقات الجارية 

ونوهت بأنها استقبلت الخبر بحزن شديدة، مضيفة: "عملنا مسجد باسمه، بالمشاركة مع أصدقائه في الدراسة والجامعة وبالمجال الفني".

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ناهد السباعي هيثم أحمد زكي القاهرة والناس حبر سري اسما ابراهيم

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