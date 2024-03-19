الثلاثاء 19 مارس 2024
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توك شو

فاروق فلوكس يكشف لـ"كلم ربنا" عن مواقف الظلم التى تعرض لها فى حياته

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

 كشف الفنان القدير فاروق فلوكس، عن علاقته القريبة بالله سبحانه وتعالى في كافة الأزمات والمواقف الصعبة التي مر بها طوال حياته.

الشعور بالظلم 

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، خلال لقائه ببرنامج كلم ربنا مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر راديو 9090، أنه تعرض للظلم بشكل كبير طوال فترة حياته، وكان يلجأ إلى الله في كل موقف يشعر فيها بالخذلات من البشر ومن يحيطون به.

 وتابع: "قمت بترجمة مسرحية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وقمت بتسليمها إلى روائي من أجل صياغة النص، وبعدما بذلت مجهود فيها بشكل كبير قيل لي أن هذه الرواية منقولة، وعند رفضي هذا الاتهام، قام أحد الأسماء البارزة في صناعة فن المسرح بعرض مبلغ مالي إجباري لشراء هذه الرواية، كما تم الاستعانة بفرقة مسرح جديدة لتأديتها، ومنذ هذا التوقيت وأنا أشعر بالظلم البين، الذي أدخل الحزن الشديد إلى قلبي في هذا التوقيت".

الشكوى إلى الله 

واستطرد: "يوم افتتاح العرض المسرحي لهذه الرواية ذهبت إلى مقام سيدنا الحسين، وجلست أبكي بشدة عند الضريح، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يرد لي حقي، وبالفعل ماهي إلا أيام معدودة والتهم الحريق المسرح بالكامل، ولم يظهر هذا الشخص الذي ظلمني على الساحة الفنية منذ هذا اليوم وحتى الآن".

وأشار إلى أن مشاعر الظلم قاسية للغاية، وإثبات البراءة من هذا الظلم يحتاج إلى مجهود كبير، وقرب العبد من الله يخفف ثقل هذا الشعور في النفس.

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فاروق فلوكس أحمد الخطيب كلم ربنا راديو 9090 الفنان فاروق فلوكس

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