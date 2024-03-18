الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

الشيخ رمضان عبدالرازق يكشف لـ"كلم ربنا" عن مراسمه الروحية قبل الخطابة (فيديو)

كلم ربنا
كلم ربنا

أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، العالم بالأزهر الشريف، تفاصيل اللحظات التي تسبق صعوده المنبر، حيث يبدأ بطلب الإذن من النبي محمد، قائلًا بتواضع: "أستأذنكم، يا سيدنا النبي، في أن أقف مقامكم وأتحدث باسم الدين"، معبرا عن تجرده من الأنا وإيمانه العميق بالله، ومؤكدًا: "أنكر ذاتي وأصدق بوحدانية الله".

وأشار الشيخ خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، إلى أن هذه العملية تمثل حوارًا داخليًا مع الذات وتأملًا في مكانة النبي وأهمية الرسالة التي يحملها، مضيفًا: "أتساءل دومًا، من أكون لأخطو إلى مكان يمثل مقام النبي الكريم؟".

وأكد أن هذا الاستئذان يعد جزءًا لا يتجزأ من تقديره للنبي وتواضعه أمام الرسالة السماوية.

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