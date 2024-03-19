الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة في اتهام عدلي القيعي بسب وقذف رئيس بيراميدز

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي في دعوى الجنح بسب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، لجلسة 2 إبريل، للاطلاع والطلبات. 

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 25000 جنيهًا، مؤكدا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

المحكمة الاقتصادية عدلى القيعى النادي الأهلي دعوى الجنح قناة النادي الأهلي

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