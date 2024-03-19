تموين القاهرة: حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار

في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، فقد كثفت مديرية تموين القاهرة الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بجميع أحياء العاصمة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية، وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة عدة حملات رقابية وتفتيشية مكبرة بناءً على تعليمات ومتابعة من المحاسب ناصر ثابت عبد السلام، مدير مديرية التموين بالقاهرة، حيث شملت الحملات المكثفة التي تمت في قطاع جنوب القاهرة وأسفرت عن تحرير محاضر لعدد ٢ سوبر ماركت في توتستراد حلوان يقومان بالاتجار في اسطوانات البوتاجاز المنزلية والاتجار بها بأكثر من السعر الرسمي والقيام بمزاولة نشاط البيع دون ترخيص مسبق من وزارة التموين أو المديرية التابعة لها، وتم مصادرة عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز المنزلية وتسليمها لأحد مستودعات البوتاجاز المرخصة بالمنطقة لحين صدور قرار النيابة بشأنها، وتم تحرير المحاضر لمحال السوبر ماركت لمخالفتهم اللوائح والتشغيل دون ترخيص وحيازة اسطوانات بوتاجاز منزلية بغير وجه حق بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك أيضًا مخالفة للقرار 50 لسنة 2000 والقانون 108 لسنة 80.

