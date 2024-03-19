بالتفاصيل.. كيف تنجح الحكومة في تحفيز الإنتاج وخفض الأسعار؟

قال المهندس أسامة فهمي خبير الاقتصاد الدولي: يجب أن تكون خطط حكومية لخفض الأسعار في مصر بعد الإفراج عن السلع والمنتجات في الجمارك، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة المواطنين على تحمل التكاليف، وأن تتبنى الحكومة سياسات متوازنة وفعالة لضمان تحقيق هذه الأهداف وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين .

وأكد في تصريحات خاصة للدستورأنه يتوجب على الحكومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يمكن أن يؤدي الفساد إلى ارتفاع الأسعار وتقليل فعالية الإجراءات الاقتصادية. من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بصرامة، يمكن تقليل الفساد وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.



وأوضح: يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات مستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين البنية التحتية الاقتصادية لضمان الاستدامة في توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة على المدى الطويل.

وأشار الي أنه بالاعتماد على هذه الإجراءات والسياسات، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الهدف المنشود من خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والحكومي.



وأكد أنه يجب وضع خطط لخفض الأسعار في مصر بعد الإفراج عن السلع والمنتجات في الجمارك بعد توفير الدولار شاملة، شفافة، ومستدامة، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأشار الي أنه على الرغم من جهود الحكومة لخفض الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هناك تحديات تواجه تلك الخطط وتستدعي اتخاذ إجراءات إضافية حيث بين هذه التحديات تعتمد الأسعار في مصر بشكل كبير على التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الصرف ويجب على الحكومة مراقبة هذه التقلبات بعناية وتطبيق سياسات تحفز الإنتاج المحلي للتقليل من تأثيرات هذه التقلبات على الأسعار المحلية.



وأكد أنه قد تتطلب خطط خفض الأسعار إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة الأمد تشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية. هذه الإصلاحات قد تحتاج إلى وقت وجهود مستمرة للتنفيذ.

وأوضح أنه تشمل التحديات الداخلية مثل قلة الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية، والفساد، ونقص الشفافية. يجب على الحكومة تحسين هذه الجوانب لضمان فعالية خطط خفض الأسعار.

وأكد أن دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية في عمليات الإنتاج يمكن أن يزيد من الإنتاجية ويقلل من التكاليف، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار.

وأوضح أن توفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة للاستثمار يمكن أن يجذب الاستثمارات ويسهم في تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف وبالتالي خفض الأسعار.