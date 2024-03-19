مهمل ولا يصلح لسير الدواب.. تحرك برلماني لإصلاح موقف عبود

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن عدم تأهيل مخرج موقف عبود المتجه إلى الأقاليم والمحاذي لترعة الإسماعيلية.

مخرج موقف عبود باتجاه الأقاليم غي مؤهل

وقال المغاوري، في طلب الإحاطة، إنه على الرغم من انتهاء الأعمال الخاصة بالمحاور والكباري العلوية بالمنطقة المجاورة للموقف، إلا أن مخرج موقف عبود باتجاه الأقاليم غي مؤهل، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المارة والسيارات والتي تلجأ إلى هذا المخرج وباعتباره الوحيد لخروج مئات السيارات خلال اليوم الواحد، ومما يزيد معاناة المارين بهذا المخرج هو وجود أتربة ومخلفات هدم بالإضافة الأرضية غير المهيأة بالمرة لمرور الدواب وليس السيارات.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن إهمال مخرج الأقاليم لموقف عبود وتركه في حالة غير مهيأة لمرور السيارات يتنافى مع ما تبذله الدولة من جهود للنهوض الحضاري بالمدن والطرق والارتقاء بشبكة الطرق العامة، وكذلك إعادة الشئ لأصله.

وكان النائب عاطف المغاوري، قد سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تفشي التعامل بالدولار حيث تشترط بعض الشركات والمؤسسات الحصول على مقابل سلعها وخدماتها بالدولار.