الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

بدأ مجلس النواب، جلسته العامة، المنعقدة الآن، بمناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.

ويناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط..

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

وتشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، "إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية".

مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول المستشار حنفي جبالي المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المستشارالدكتور حنفي جبالي

مواد متعلقة

المستشار حنفى جبالى يرفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبناءه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر