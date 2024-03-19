الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الواردات الصينية تُهدد بتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذر اقتصاديون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، من أن تدفق الواردات الصينية إلى الأسواق العالمية بالسيارات والأجهزة والإلكترونيات يمهد الطريق لتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، كما يهدد الوظائف في الولايات المتحدة.


وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إنتاج الصين يتجاوز احتياجاتها المحلية وخاصة في ظل فقاعة العقارات التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن أسعار سلعها آخذة في الانخفاض.


وقال المسئول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية براد سيتسر: "إن الصين لديها قدرة متزايدة في مجموعة من القطاعات، كما أن بعض القطاعات الاستراتيجية وقطاعات أخرى تمثل أولويات للولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفًا: "هذا الوضع ينشأ عنه التوتر".


من جهته؛ حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا)، في وقت سابق من هذا العام، من أن الشركات الصينية "ستهدم معظم شركات السيارات الأخرى في العالم إلى حد كبير" ما لم تواجه حواجز تجارية جديدة.

استطلاع: 41% من الأمريكيين يرون أن الصين العدو الأكبر لبلادهم


ورأت مؤسسة (جولدمان ساكس) للخدمات المالية والاستثماريَّة الامريكية أن إغراق الأسواق الأجنبية بالسلع الفائضة يفترض أن يساعد على تخفيف التضخم العالمي.


وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي، فإن تكلفة الواردات الأمريكية من الصين في فبراير الماضي أقل بنسبة 3.1% عن عام 2023 ؛ ما يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم إلا أن السلع الصينية منخفضة السعر قد تكلف مبيعات الشركات المصنعة الأمريكية، مما يهدد آمال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

txt

روسيا توافق على مشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين


وذكرت الحكومة الصينية، أمس الإثنين، أن إنتاج المصانع في الصين ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 7% قياسًا بنفس الفترة من عام 2023، مشيرة إلى أن الصين أقامت خلال السنوات القليلة الماضية مصانع جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين الأمريكيين، الذين تفاخروا بالسلع المستوردة أثناء الوباء ولتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، والتي تعتبرها الحكومة الصينية ضرورية.


ومنذ نهاية عام 2019، توسع إنتاج التصنيع في الصين، الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم بمقدار الربع تقريبًا، وفقًا لشركة (كابيتال إيكونوميكس) في لندن، فيما كان إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة ثابتًا، حيث سجل أقل من 7% قياسًا بفترة الذروة التي بلغها في عام 2007.
 

اقتصاديون أمريكيون تدفق الواردات الصينية الأسواق العالمية بالسيارات الاجهزه الالكترونيات واشنطن وبكين إنتاج الصين كاهل الاقتصاد الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية القطاعات الاستراتيجية أولويات للولايات المتحدة وأوروبا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبناءه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر