ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل نور والكوكب السعيد.. بعنوان "الشاطئ"

مسلسلات رمضان 2024..

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان "الشاطىء"، حيث تشير بوضوح إلى خطورة التلوث البيئى في الشواطىء وكيف حاول يحيى مساعدة صديقه الفضائي في مغامرة جديدة للبحث عن آلية جديدة لخفض التلوث الناتج عن المواد البترولية في الشواء باستخدام ريش الطيور.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل نور والكوكب السعيد.. بعنوان "الشاطىء"

وينجح يحيى في الحصول على ريش الطيور من أجل استخدامه في تقليل التلوث الناتج عن المواد البترولية في البحار وذلك بمساعدة نور وصديقة الفضائي في مغامرة مليئة بالاحداث والتشويق

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 9.. حلقة مليئة بالأحداث المتشابكة

جاء موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 9 عبر شاشة القناة الأولى المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عقب صلاة المغرب على القناة الفضائية الأولى، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أهداف مسلسل نور والكوكب السعيد

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.