الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين عشاق الساحرة المستديرة وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم في العالم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يمكن متابعة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء من خلال هذا التقرير حيث جاءت المواعيد وفقا لما يلي:

مواعيد مباريات الدوري المغربي

موعد مباراة نادي اتحاد طنجة ضد نادي حسنية أغادير في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة الرياضية المغربية 3.

موعد مباراة نادي يوسفية برشيد ضد نادي الوداد في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة الرياضية المغربية 1.

موعد مباراة نادي نهضة بركان ضد نادي الفتح الرياضي في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة الرياضية المغربية 3.

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سرى للغاية.. بيان من "مكافحة المنشطات" بشأن مباريات دورى كرة القدم

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-3-2024 وموعد مباراة الأهلى القادمة

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري

موعد مباراة نادي الشحانية ضد نادي الوعب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة الكأس القطرية 2.

موعد مباراة نادي السيلية ضد نادي مسيمير في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء ويمكن مشاهدتها عبر شاشة قناة الكأس القطرية 1.

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي لخوض مباراته ضد نادي سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة الموافق يوم 29 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

يستعد نادي الأهلي لخوض مباراته ضد نادي فيوتشر في بطولة دوري المصري يوم الأربعاء الموافق يوم 4 ابريل 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

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بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

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مواعيد مباريات اليوم 8 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته ضد نادي فيوتشر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق يوم 31 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراته ضد نادي بلدية المحلة في بطولة دوري المصري يوم الثلاثاء الموافق يوم 3 أبريل 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية.

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